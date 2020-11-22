Suudi Arabistan'dan boykot ile ilgili ilk açıklama!

Bir yıldan uzun süredir Suudi iş insanlarının Türk mallarına gayrıresmi bir boykot uygulandığı söyleniyordu. Konuyla ilgili Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'dan önemli bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." dedi.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Suudi yönetiminin, Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşlara mülklerini satmalarını için baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği öğrenilmişti.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan işadamlarını bu ticaretten vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı da belirtilmişti.

Ülkedeki başka prensler de Türkiye'ye karşı açıkça boykot çağrıları yapmaya başlamış ve Prens Abdulrahman Bin Musa'ad Al Saud, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından "Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum" açıklaması yapmıştı.

Hal böyle olunca aralarında TOBB, TÜSİAD ve TİM'in de bulunduğu 8 STK Suudi Arabistan'ın tavrına tepki göstermişti.