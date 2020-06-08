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    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan'tan kritik petrol açıklaması
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    08.06.2020 - 21:10 | | AA

    Suudi Arabistan'tan kritik petrol açıklaması

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, temmuz ayı sonrasında petrol üretiminde gönüllü kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.

    Suudi Arabistan'tan kritik petrol açıklaması

     

    Enerji Bakanı Bin Selman, OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin petrol ve enerji bakanlarıyla, basın mensuplarının katıldığı video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

    Bin Selman, "Suudi Arabistan yeni yapılan anlaşma uyarınca, petrol üretiminde gönüllü kesintiye temmuz sonuna kadar devam edecek ancak temmuz ayından sonra devam etmeyecek." dedi.

    Suudi Arabistanlı Bakan, böylelikle üretimin iç piyasaya aktarılacağını kaydetti.

    Yapılan anlaşma uyarınca Suudi Arabistan'ın günlük 8 buçuk milyon varil üretme imkanının olduğunu hatırlatan Bin Selman, gönüllü olarak üretimi 7 buçuk milyon varil sınırında tuttuklarını ifade etti.

    Ne olmuştu?

    OPEC ve OPEC dışı petrol üretici ülkelerden oluşan 23 ülkenin yer aldığı OPEC adlı grup, cumartesi günü aldığı kararla 30 Haziran'da süresi dolan 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

    OPEC ülkeleri, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantılarının Aralık 2020'ye kadar her ay düzenli olarak yapılacağını bildirirken, bu sayede OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin petrol üretim kesintisi miktarlarını daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.
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