Swift Kodu Nedir? 2020 Bankaların Swift Kodları Nelerdir?

Gün içerisinde pek çok kişi para transferleri işlemlerini gerçekleştirmektedir. Fakat bankalar aracılığı ile yurt dışına para transferi yapmak için Swift koduna ihtiyaç duyulur. Her bankanın Swift kodu birbirinden farklıdır.

Swift Kodu Nedir?

Swift kodu uluslararası para transferlerinde kullanılan özel kod sistemine verilen isimdir. Vatandaşlar eğer yurtdışına herhangi bir ülkeye para transferi işlemlerinde bulunacaklar ise Swift koduna ihtiyaçları bulunmaktadır.

Swift kodu para transferleri ile birlikte para alma işlemleri için de gerekir. Bu işlemlerin güvenli bir şekilde oluşması için bu koda ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu sistem için üç banka dahil olmaktadır. Bunlardan biri parayı gönderen banka, diğeri aracı banka, son olarak ise parayı alan banka olmak üzere üç banka bulunur.

Parayı gönderen banka aracı banka ile transfer işlemlerini gerçekleştirmektedir. Daha sonra banka alıcı bankaya transferi gerçekleştirir. Bu işlemler üç banka tarafından gerçekleştirdiği için EFT veya Havale işlemleri biraz uzun sürebilir.

Bankaların Swift Kodları Nelerdir?

Para transferi işlemlerinde Havale ve EFT işlemlerinin nasıl gerçekleştiği pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Fakat para transferleri uluslararası yapılacak ise burada Swift koduna ihtiyaç duyulur. Bu işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Swift kodu kullanılmaktadır. Bankaların Swift kodları birbirinden farklıdır. Bankaların Swift kodları ise şunlardır:

- Ziraat Bankası Swift kodu: TCZBTR2A

- Halkbank Swift kodu : TRHBTR2a

- Türkiye İş Bankası Swift kodu: ISBKTRIS

- Vakıfbank Swift kodu: TVBATR2A

- Garanti BBVA : Swift kodu: TGBATRIS

- Yapı Kredi Bankası Swift kodu: YAPITRISXXX

- Akbank Swift kodu: AKBKTRIS

- Denizbank Swift kodu: DENITRIS

- QNB Finansbank Swift kodu: TEBUTRIS

- Kuveyt Türk Swift kodu: KTEFTRISXXX

- Türkiye Finans Swift kodu: AFKBTRIS

- Şekerbank Swift kodu: SEKRTR2A

- - Albaraka Türk Swift kodu: BTFHTRIS

- ING Bank Swift kodu: INGBTRIS

- Anadolubank Swift kodu: ANDLTRIS

- Vakıf Katılım Bankası Swift kodu: VAKFTRIS

- Fibabanka Swift kodu: FBHLTRIS

- Ziraat Katılım Bankası Swift kodu: TCZBTR2AZKB

- HSBC Swift kodu: HSBCTRIX

- Odeabank : Swift kodu: ODEATRIS