‘Tahıl ambarında’ 3 milyon ton mısır rekoltesi bekleniyor

Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri olan, Karaman ve Aksaray’ı da içine alan Konya Kapalı Havzası’nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden olan mısır hasadına hazırlanıyor. Hayvancılık, et, süt ve kanatlı hayvan üretiminin yoğun olarak yapıldığı havzada, buğdaydan sonra en fazla mısır ekiliyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, geçen yıl 2.5 milyon ton olan mısır üretiminin, bu yıl yüzde 15 ile 18 civarında artacağını öngördüklerini söyledi.

Özellikle kırsaldaki çiftçiye verilen devlet desteğinin önemli bir katma değer sağladığını belirten Çevik, “Baharda ekimi yapılan mısır alanı, 1.4 milyon dekar. Karaman’da yaklaşık 400, Aksaray’da ise yaklaşık 300 bin dekarlık alanda mısır ekimi var. Konya Kapalı Havzası dediğimiz Konya, Karaman ve Aksaray’da ekilen mısır hasadından 3 milyon ton civarında üretim bekliyoruz” diye konuştu.

Çevik, Türkiye genelinde üretilen mısırın yüzde 45’ini Konya Kapalı Havzası’nın karşıladığını anlattı.