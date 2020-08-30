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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Tahıl ambarında’ 3 milyon ton mısır rekoltesi bekleniyor
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    30.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Tahıl ambarında’ 3 milyon ton mısır rekoltesi bekleniyor

    Türkiye’nin hububat üretiminin önemli bölümünün karşılandığı, “tahıl ambarı” olarak nitelendirilen Konya Kapalı Havzası’nda 2.1 milyon dekar alana ekimi yapılan mısır tarlalarında, 3 milyon ton rekolte bekleniyor.

    ‘Tahıl ambarında’ 3 milyon ton mısır rekoltesi bekleniyor

    Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri olan, Karaman ve Aksaray’ı da içine alan Konya Kapalı Havzası’nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden olan mısır hasadına hazırlanıyor. Hayvancılık, et, süt ve kanatlı hayvan üretiminin yoğun olarak yapıldığı havzada, buğdaydan sonra en fazla mısır ekiliyor.

    Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, geçen yıl 2.5 milyon ton olan mısır üretiminin, bu yıl yüzde 15 ile 18 civarında artacağını öngördüklerini söyledi.

    Özellikle kırsaldaki çiftçiye verilen devlet desteğinin önemli bir katma değer sağladığını belirten Çevik, “Baharda ekimi yapılan mısır alanı, 1.4 milyon dekar. Karaman’da yaklaşık 400, Aksaray’da ise yaklaşık 300 bin dekarlık alanda mısır ekimi var. Konya Kapalı Havzası dediğimiz Konya, Karaman ve Aksaray’da ekilen mısır hasadından 3 milyon ton civarında üretim bekliyoruz” diye konuştu.

    Çevik, Türkiye genelinde üretilen mısırın yüzde 45’ini Konya Kapalı Havzası’nın karşıladığını anlattı.

     

    Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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