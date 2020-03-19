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    HaberlerEkonomi Haberleri Tahıl üretiminde yeterlilik derecesi yüzde 92.4
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    19.03.2020 - 10:20 | | DHA

    Tahıl üretiminde yeterlilik derecesi yüzde 92.4

    Türkiye genelinde toplam tahıl ürünlerinde 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 92.4 olarak gerçekleşti.

    Tahıl üretiminde yeterlilik derecesi yüzde 92.4

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100.5, yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94.7, mısırın yeterlilik derecesi ise yüzde 70.3 olarak gerçekleşti.

    YETERLİLİK DERECESİ EN FAZLA FINDIKTA

    Sert kabuklu meyvelerde, 2018-2019 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445.5 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 96.8 oldu.

    Toplam sebze ürünlerinde, 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106.4 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 113.8 olurken, domateste yüzde 110.6, sakız kabakta ise yüzde 109.1 olarak gerçekleşti.

    Ürün denge tabloları, tarımsal ürünlerin arz kaynaklarını ve kullanım şekillerini belirli bir referans dönemi boyunca karşılaştırarak ayrıntılarıyla ortaya koyan tablolardır.

    Yeterlilik derecesi; bir bölgenin kullanılabilir üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurt içi kullanımını (insan, hayvan ve endüstrinin bütün ihtiyaçlarını) ne ölçüde karşılayacak durumda olduğunu gösteriyor.

    Değerin, 100'den küçük olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu temsil ediyor. 100'den büyük olan bir değer, normal iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir ve/veya stoklanabilir miktarların varlığını gösteriyor. 

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