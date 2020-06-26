BİST114.1390.00EURO7.690.04USD6.85-0.03ALTIN388.750.13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tahsilat ertelemesi salgını kapsamıyor
    ABONE OL
    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tahsilat ertelemesi salgını kapsamıyor

    Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası bir afet durumunda elektrik ve doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesine yönelik uygulamanın koronavirüs dönemini kapsamadığını bildirdi.

    Tahsilat ertelemesi salgını kapsamıyor

    Çeçen, Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik’ ile ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluşabileceğini kaydetti.

    Afetlerde geçerli

    Çeçen, “Fatura erteleme ve tahsil edilemeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti uygulaması, afet durumunda genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören ve oturulamaz hale gelen yerlerde geçerli olacak. Yönetmelikte görüleceği üzere afetten doğacak zararın doğrudan binaları, tesisleri ve altyapıları etkilemesi gerekmektedir. Bundan dolayı salgın hastalık halinin ilgili yönetmelik ve kanun kapsamında belirtilen afet hallerinden sayılamayacağı belirtilmiştir. Bu durum ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 sürecini kapsamamaktadır” dedi.

    Adıyaman'da silahlı kavgaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 grup birbirine girdi! Ellerinde ne varsa saldırdılar

    2 grup birbirine girdi! Ellerinde ne varsa saldırdılar

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    İstanbul'un birçok noktasından görüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

    İstanbul'un birçok noktasından görüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

    Sıradaki Haber