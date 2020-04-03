Taksilerle ilgili flaş açıklama! İkiye bölüyorlar...

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine corona virüs tedbirleri kapsamında “Ticari Taksilerle” ilgili yeni bir genelge göndermişti. Genelgeye göre 30 Mart'tan itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceği açıklanmıştı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Plakasının sonu tek-çift rakam olan taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili konuşan Aksu, "Sıkıntı yok. Herkes genelgeye uyuyor. İstanbul'da 17 bin 395 tane taksimiz var. Yarısı ayın tek günlerinde yarısı çift günlerinde çalışıyor. Duraklarımızda sosyal mesafe kurallarına pek uyulmuyordu kalabalıktan dolayı. Genelge sonrası kurallara uyulmaya başlandı. Taksici arkadaşlarımızın yarısı 'Evde Kal' çağrısına uyuyor, yarısı çalışıyor. Herkes üzerine düşeni yapıyor." dedi.

İKİYE BÖLÜNÜYOR

Günlük kazanç ve taksi yevmiyeleri hakkında da bilgi veren Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazançlarda çok fark eden bir şey yok. Bugün kaç para kazanıyorsanız her gün kazancınız azsa, iki günde aynı parayı kazanmış oluyorsunuz. Hem 'Evde Kal' çağrısına uyuyoruz, hem de İstanbul halkına hizmet etmiş oluyoruz. Sosyal mesafe kuralına da uyuyoruz. Yevmiyelerde ise şu an sabit rakam yok. Taksici arkadaşlar kazandığını ikiye bölüyor."

Corona virüs sonrası taksi duraklarının kira almadığını belirten Eyüp Aksu, herkesin kendi nazarında sıkıntılı süreci olumlu şekilde atlatmak için payına düşen fedakarlığı yaptığını söylerek, "Elimizi taşın altına koyuyoruz." dedi.

Aksu, corona virüs sonrası plaka fiyatlarının da 1 milyon 900 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.