Taksite fren geldi kredi vadesi kısaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda, elektronik eşya alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt alımı amaçlı kredilerde de vade sınırlarını indirdi.



Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Kartlarda taksit süresi fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürüldü.



Bilgisayar hariç



Taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik yapıldı. Buna göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Bilgisayar ve tabletin elektronik eşya kategorisine dahil olmadığı ifade edildi.



‘Taksitlerin artırılmasını beklerken azaldı’



Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi.



Şubat 2014’te kuyum alışverişlerinde kredi kartına taksit yasaklanmış, 27 Mart 2019’da ise kredi kartına 4 taksite yeniden izin çıkmıştı. Ekim 2019’da ise taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarılmıştı.



Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Bize sorulmadan atılan bir adım” derken, sektörün zor durumda bırakıldığını söyledi. Kamar, “Mevcutta cari açığın önemli nedenlerinden biri altın ithalatı olarak görülüyor. Onun önüne geçilmesi için yapılmış bir hamle olabilir ama yatırım için altın alan, hem peşin para ile alıyor, hem de basılı altın alıyor. Taksit ise takı olarak satılan kuyumlar için geçerli. 35 bin kuyumcu zaten çok sıkıntıda iken yeni bir sıkıntı daha oluştu” diye konuştu.



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Biz aslında en azından salgın süreci geçene kadar taksit sayısının 12’ye çıkarılması talebimizi iletmiştik. Fuarlar yok, düğünler ve benzeri organizasyonlar yok. Ürünler stokta kaldı. Üretim ve istihdam olan tarafımız yani takı tarafı etkilenecek. Burada 300 bin kişilik istihdam var. Bunu korumak giderek zorlaşıyor” dedi.



Etkisi daha çok lükse



Fatura değeri 300 bin TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerinde vade süresi 48 aydan 36 aya, 750 bin TL’nin üzerindeki araçlarda da bu süre 48 aydan 24 aya indi.



Bu kararın, ithal ve lüks araçların satışlarını etkilemesi beklenirken, daha önceden sipariş vermiş tüketicileri etkileyip etkilemeyeceği ise belirsiz. Bununla birlikte sosyal medyada 750 bin TL üzeri araçlar için bahsi geçen kredi süresinin, ticari araç ve ağır ticari araçlarda da geçerli olup olmayacağı merak edilmekte. Yine söz konusu kararın, başta yerli üretim modeller olmak üzere satışların yoğun olduğu sınıflardaki modelleri etkilemeyeceğini söylemek mümkün. Ancak taşıt kredisi faizlerinin de yükselme eğiliminde olduğu anımsanırsa, vadelerin kısalmasından çok, kredilerin ulaşılabilirliği satışlarda daha fazla olumsuzluk yaratabilir.





‘Senetle satış artacak’

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da taksit sayısı 18 aydan 12 aya düşürüldü. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, “Satışlara etkisi olumsuz yönde olacaktır. Baktığınız zaman mobilya sektörü zanaatkar yönü yüksek mobilya ve fabrikasyon mobilya olarak ikiye ayrılıyor. Fabrikasyon mobilyada alımların yüzde 60’ı yüzde 70’i taksitliydi. Zanaatkar mobilyada ise daha çok peşin ya da senet üzerinden alımlar söz konusuydu. Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyorlar. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.



Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı ise, “Yeni yıla girmemize sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, sektör adına daha olumlu adımların atılmasını beklerken, yeni müjdeler yeni destek paketleri beklerken böyle bir haberle karşılaşmış olduk. Hem üretici, hem satıcı hem de tüketicinin alım gücünü de düşünerek bu kararla ilgili geri adım atılmasını umuyoruz” dedi.