Talep arttı, limon dalında 4 liraya yükseldi

MERTUB Başkanı Ahmet Dursen Şahin, ilçede limon hasadı yapılan bahçeleri gezerek incelemelerde bulundu. Türkiye'nin limon ihtiyacının karşılandığı Erdemli ilçesinde ürünün fiyatının çok iyi düzeyde ilerlediğini belirten Şahin, "Yaklaşık 2 ay önce dalında 2 liradan alıcı bulan limon, şu anda dalında 4 liraya alıcı bularak yüzde yüz bir artış yaşıyor. Limon fiyatlarının artmasının en büyük nedeni ise rekoltenin düşük olması ve havaların soğuk gitmesi ile birlikte limon tüketiminin artmasından kaynaklanıyor. Erdemli'de yılda 87 bin dekar alanda yaklaşık olarak 450 bin ton limon üretimi gerçekleşirken, bu yıl hava şartlarının değişken olması nedeniyle rekoltede yüzde 40 oranında bir düşüş meydana geldi" dedi

'ŞİFA KAYNAĞI LİMON'

Limonun artık birçok alanda kullanılan bir ürün olduğunu kaydeden Şahin, "Limon artık ilaç niyetine tüketiliyor. Özellikle yurt dışından büyük talep geliyor. Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Romanya ve Balkan ülkelerine limon ihracatı yapılıyor. Bu yıl limon üreticilerimizin yüzü güldü. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de fiyatlar bu şekilde gider ve üretici sevinmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

'TALEP ARTTI'

Erdemli'de paketleme tesisi sahibi limon üreticisi Erdoğan Yaşar ise, "Limon paketleme fabrikamızda işlenen limonlar hiç bekletilmeden tüketiciye ulaştırılmak üzere fabrikadan gönderiliyor. Özellikle son zamanlarda soğuk algınlığı hastalıkların artması ile birlikte yurt dışından da limon talebi arttı. İç piyasa dahil, özellikle Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden çok fazla limon talebi alıyoruz. Fabrikamızda günde 50-60 ton arası limon işlenip paketleniyor. Talebe yetişmek gerçekten çok zor oluyor. 2 ay önce dalında limonun fiyatı 2 liraya satılırken, şu anda 4 liradan alıyoruz. Hem üreticinin yüzü gülüyor, hem de limon tüccarının yüzü gülüyor. Limonda bu yıl rekoltenin düşük alması da ilerleyen zamanlarda fiyatların daha da artması bekleniyor" dedi.

GÜNDE EN AZ BİR LİMON TÜKETİN

Erdemli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Atıl Kalecik de, her insanın özellikle kış aylarında en az günde bir adet limon tüketmesinin sağlık açısından faydalı olacağını söyledi. Dr. Atıl Kalecik, "Bu günlerde özellikle solunum yolu enfeksiyonu çok sık görülmekte. Bu tür soğuk algınlığına karşı başta limon olmak üzere narenciye tüketimini arttırmamız gerekiyor. Limonun içeriğindeki B-C-A vitamini vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu vitaminler sayesinde enfeksiyona karşı önleyici bir rol oynuyor. Böylelikle enfeksiyonlara karşı önlem almış oluyoruz. Bu günlerde, özellikle soğuk havalarda vatandaşlarımızın bol bol limon yemelerini, suyunu içmelerini tavsiye ediyoruz. Soğuk algınlığına karşı bir kişinin günde en az bir adet limon tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu.