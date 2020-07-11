Tam 20 yıllık ‘New York’lu!

Turkcell, hisselerinin New York Borsası’nda işlem görmeye başlamasının 20. yıl dönümünü kutluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisine 50 milyar TL’nin üzerinde katkı yapan Turkcell, hisseleri New York Borsası’nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi durumunda.



2 borsada birden



Hisseleri New York Borsası’nda işlem gören tek Türk şirketi olan Turkcell, 2000 yılının temmuz ayından beri Türk bayrağını Amerika’da dalgalandırmaya devam ediyor. Aradan geçen 26 yılda Türkiye’ye 50 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Turkcell, Ukrayna, Belarus, KKTC operasyonları ve tüm dünyada kullanılan dijital servisleri ile bölgesinin en önemli operatörlerinden birisi konumuna gelmiş durumda.



Bugün 3 binin üzerinde şirketin hisselerinin işlem gördüğü New York Borsası’nda 250’yi aşkın teknoloji şirketi bulunuyor. İşlem gören şirketlerin toplam değeri 28.5 trilyon doları geçen New York Borsası, bu bakımdan dünyanın en değerli borsası konumunda.



Turkcell hisseleri hem BİST hem NYSE’de işlem gören tek Türk şirketi. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı vizyonunu hayata geçirmek için veri merkezi yatırımlarına devam eden Turkcell, 2016’da dünya standartlarında ilk veri merkezini Gebze’de açtı. Sonrasında İzmir ve Ankara’da 2 veri merkezi daha açan



Turkcell, bu yıl içinde Çorlu’da bu kategorideki dördüncü veri merkezini açmaya hazırlanıyor.



Böylece Turkcell’in yeni nesil veri merkezilerine yaptığı yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak.





Hedef global arena..

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, kuruluşunun üzerinden 26 yıl geçen Turkcell’in Türkiye’nin en değerli markalarından biri haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:



“Türkiye’yi 20 yıldır New York Borsası’nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsası’nda işlem görüyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, on binlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’de değil global arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek.”



Yatırıma hız kesmeden devam



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan dev bir markanın yöneticiliğini sürdürmekten gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:



“Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla global marka çıkarmak en büyük hayalimiz. 26 yıl önce kurulan ve 20 yıldır da hisseleri New York Borsası’nda işlem gören Turkcell, aradan geçen sürede dijital servisleri dünyanın dört bir köşesinde kullanılan bir şirket haline geldi. Kurulduğumuz günden beri birçok ilke imza attık, ülkemize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin yanında olduk.



Bundan sonra da ilklerin markası olmaya devam edeceğiz. 5G’de, yerli yapay zekada, yerli ve milli mobil ödeme sistemlerinde öncü olmaya devam edeceğiz.

Turkcell sadece son 5 yılda 31 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de başta yeni nesil teknolojiler olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”