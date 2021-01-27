Tam 30 yılı devirdi yatırımlar sürecek

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng yaptığı konuşmada şu bilgileri paylaştı:

“Metro ‘Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci’ unvanını taşıyor ki bu Türkiye’ye verdiği önemin büyük bir göstergesi.

Türkiye’nin 21 şehrindeki 37 mağazada yaklaşık 4.500 çalışanıyla doğrudan 2 milyon, otel ve restoranlar aracılığı ile dolaylı olarak 20 milyon tüketiciye hizmet veriyor.

30 yıldır Türk mutfağına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunmak için çalışma ve yatırımlarını gerçekleştiriyor.

Metro Türkiye, pandemi döneminde de yeme-içme sektörünün yanında yer alarak hayata geçirdiği projelerle toplam 10 milyon TL’ye dayanan maddi destek sağladı.

Finike portakalından Zile pekmezine 160’ın üzerinde gıda ve gıda dışı Coğrafi İşaret tescilli ve aday ürünü satışa sunuyor.

Metro Türkiye 800’ün üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle iş birliği yapıyor.

Yerel tohumla üretilen ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyor, mağazalarındaki meyve sebzenin yüzde 98’i Türkiye’de üretiliyor.

Seyit domates, Gülpembe domates, Diyarbakır karpuzu gibi birçok orijinal yerli tohum koruması altında bulunuyor.

Kooperatifleşme kapsamında kadın iş gücünü destekleyerek herkesin kazandığı ekonomik bir model de yaratıyor.”