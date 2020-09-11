Tam 95.000 otobüs yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, “Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında 4.134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Avrupa olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3.985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi ve sadece otobüs ihracatından gelen 548 milyon euro’luk gelirle ülke ekonomisine katkıda bulundu” denildi.



Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, “Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz” dedi.