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    HaberlerEkonomi Haberleri Tam 95.000 otobüs yaptı
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    11.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tam 95.000 otobüs yaptı

    Mercedes - Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 95.000 adet otobüs üretti. 95.000’inci otobüs olan yeni Tourismo, Mercedes - Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki üretim ve kalite kontrol süreçlerini tamamlayarak İspanya’ya doğru yola çıkıyor.

    Tam 95.000 otobüs yaptı

    Şirketten yapılan açıklamada, “Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında 4.134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Avrupa olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3.985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi ve sadece otobüs ihracatından gelen 548 milyon euro’luk gelirle ülke ekonomisine katkıda bulundu” denildi.

    Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, “Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz” dedi.

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