23.10.2020 - 10:22 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla toplam 20 Müfettiş Yardımcısı (15 Hukuk Bölümü, 5 Teknik Bölüm) alınacak.
Başvurular, sınavın ilanından itibaren en geç 2 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe/ Çankaya / Ankara) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir.
Kocası tarafından aldatılan kadın mahalleyi ayağa kaldırdıBursa’da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı.