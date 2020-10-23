Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Başvurular, sınavın ilanından itibaren en geç 2 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe/ Çankaya / Ankara) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir.

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