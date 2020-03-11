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    HaberlerEkonomi Haberleri Tapudan 10 milyar TL harç geliri geldi
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tapudan 10 milyar TL harç geliri geldi

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı.

    Tapudan 10 milyar TL harç geliri geldi

    Tapuda bu satışlarda 389 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olurken, bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 10 milyar 924 milyon 221 bin liraya ulaştı.

    Satışlarda tapu başına ödenen rakam, 2019’da önceki yıla göre yüzde 22 artışla 136 bin 400 liradan 166 bin 382 liraya yükseldi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2017’de 120 bin 844 lira, 2016’da 105 bin 403 lira, 2015’te 99 bin 159 liraydı.

    Sektör temsilcileri, tapuda düşük vergi ödemek için gerçek bedellerin yansıtılmadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çalışmaları başlatılan Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin tam olarak uygulamaya geçmesiyle tapuda beyan edilen rakamların çok daha yukarılara çıkacağını söyledi.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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