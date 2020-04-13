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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarihi anlaşma sonrası 9.7 milyon varil azalacak
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    13.04.2020 - 09:01 | | AA

    Tarihi anlaşma sonrası 9.7 milyon varil azalacak

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, gelecek aydan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurdu.

    Tarihi anlaşma sonrası 9.7 milyon varil azalacak

    OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

    Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya gidileceği kaydedildi.

    Açıklamada, üye ülkelerin yapacakları kesintilerin Ekim 2018 ayındaki üretim miktarlarına göre hesaplanacağı aktarılırken, OPEC lideri Suudi Arabistan ile OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın ise kesintilerinin günlük 11 milyon varil üzerinden hesaplanacağı bildirildi.

    Ayrıca, söz konusu üretim kesinti anlaşmasının 30 Nisan 2022'ye kadar geçerli olacağı bilgisine yer verilirken, OPEC ülkelerinin anlaşmayı Aralık 2021'de yeniden değerlendireceği belirtildi. Üye ülkelerin bir sonraki toplantısı telekonferans yoluyla 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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