Tarihi düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim beklentisi!

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları Asya piyasasında yaklaşık yüzde 30 düştü. Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar indi. Yaşanan bu gelişmelerin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Milliyet.com.tr'nin sektör yetkililerinden aldığı bilgilere göre benzin ve motorin fiyatında büyük indirim beklentisi oluştu. Buna göre saat 9.30'da yapılan hesaplamaya göre benzin fiyatında 82 kuruş motorin fiyatında ise 65 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ PARA?

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruştan satılıyor.