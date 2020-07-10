Tarihi kampanyada rezidans fırsatı

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile İstanbul Sefaköy - Florya aksında E5 Karayoluna tam cephe konumundaki Torkam E5 projesini hayata geçiren Torkam İnşaat, projede bulunan rezidanslarda 0.64 vade oranı ile 180 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. 2021 yılının ikinci yarısında teslim edilmesi hedeflenen proje, Emlak Konut GYO’nun tarihi kampanyasındaki fırsatlarla rezidans sahibi olma imkânı sağlıyor.



Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve düşük vade oranı, ödemesiz dönem, uzun vade fırsatı oluşturan konut kredisi paketi yanı sıra Emlak Konut GYO da ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ isimli kampanyasıyla 2 yıl ödemesiz dönem içeren düşük vade oranıyla uzun süreli vadelendirme imkânı sunuyor.



Yatay mimari...



Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, mevcutta Torkam E5 projesi ile Konya Meram’da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın arsası üzerinde hasılat paylaşım modeli ile geliştirilen Temaşehir Konya projelerini sürdürdüklerini söyledi. Torkam E5 ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Dereli, “234 rezidans, 117 flexi sistem ofis ve transfer katında 123, E5 katında 62, metro katında 124 olmak üzere 310 adet ticari ünite bulunuyor. Proje, yatay mimari anlayışı ile projelendirildi. Projemizde rezidanslarda yüzde 50, transfer katında bulunan ticari ünitelerde yüzde 87 oranında satış rakamına ulaştık” dedi.



‘Talep canlandı’

Torkam E5 ve Temaşehir Konya projelerindeki kampanya avantajlarına dikkat çeken Dereli, “Düzenlenen kampanyanın koşulları; yatırımcı ve daire almak konusunda ertelenmiş taleplerin yeniden canlanmasına sebep oldu. Koşulların uygun hale gelmesi sonucunda satışlarda büyük ivmeler izlemekteyiz. Projelerimizde ayrıca kendi bünyemizde 48 aya kadar vadeler ile satış kampanyalarımız bulunuyor” diye konuştu.



19 Temmuz’da açık artırma



E5 Cadde ve metro dükkanlarını 19 Temmuz 2020 tarihinde fırsat eşitliği için, teminatını yatıran herkesin katılabileceği açık artırmada ilk defa satışa sunacaklarını açıklayan Mahmut Dereli, “Daha önce transfer katı için düzenlediğimiz açık artırmada dükkân alan müşterilerimiz yaklaşık yüzde 50 oranında prim elde ettiler, aynı kazancı yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıların da kazanması arzusundayız” dedi.



1000 yeni istihdam



Mahmut Dereli, Türkiye’de birisi İstanbul Avrupa yakası, diğeri de Anadolu yakası olmak üzere iki adet karma proje üzerinde çalışmalarının sürdüğünü, 2021 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Dereli, “Her yeni proje istihdam demektedir. Bizim projelerimizle de bin kişilik yeni istihdam oluşacağını öngörüyoruz. Ayrıca yurt dışındaki projelerimize bugüne kadar bine yakın personelimizi götürdük. Bundan sonraki yurt dışı yeni projelerimizle de bu sayıyı artıracağız” diye konuştu.