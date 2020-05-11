BİST 97.8450.00EURO7.680.00USD7.07-0.14ALTIN388.240.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tarihi rekor sonrası altın fiyatları geriledi
    ABONE OL
    11.05.2020 - 08:47 |

    Tarihi rekor sonrası altın fiyatları geriledi

    Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamasının ardından yeni haftaya 388 TL seviyesinde başladı.

    Tarihi rekor sonrası altın fiyatları geriledi

    Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere çıkan gram altın, yeni haftaya 388 TL seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2.544 liradan satılıyor.

    ALTININ ONS FİYATI ARTAR MI?

    Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.705 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

    Milliyet'te Gündem (11 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü

    Sokağa çıkma yasağı sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Berberler ve kuaförler ne zaman, saat kaçta açılacak? Berber ve kuaför çalışma saatleri...

    Berberler ve kuaförler ne zaman, saat kaçta açılacak? Berber ve kuaför çalışma saatleri...

    Sıradaki Haber