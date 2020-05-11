Tarihi rekor sonrası altın fiyatları geriledi

Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere çıkan gram altın, yeni haftaya 388 TL seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2.544 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI ARTAR MI?

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.705 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.