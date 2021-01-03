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03.01.2021 - 11:04 | | İHA

Tarihi sokaklar Rus turistlere kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Afyonkarahisar’da boş kalan tarihi sokaklar Rus turist akınına uğradı. Antalya’dan gelen ve çoğunluğu Rus olan turist kafilesi kentin tarihi sokakları başta olmak üzere kültürel mekanlarını gezdi.

Tarihi sokaklar Rus turistlere kaldı

Afyonkarahisar’ın tarihi konakları ile ünlü Çavuşbaş semti hafta sonu Antalya’dan gelen ve çoğunluğu Rus olan turistleri ağırladı. Kafilede Ruslarla birlikte Özbek, Tatar ve Ukraynalı turistlerde yer alırken, sayıları yaklaşık 100’ü bulan turist kafilesi özellikle tarihi konaklara hayran kaldı.

Kafileyi turizm rehberi Rabia İlhan Özpınar gezdirdi. Özpınar, misafirlerin genelde Moskova ve diğer ülkelerden geldiklerini söyleyerek 100 kişilik bir turist kafilesini getirdiklerini ifade etti. Öncelikle Frig vadisine gittiklerini ve orada çok sıcak karşılandıklarını kaydeden Özpınar, sonrasında ise kent merkezine geldiklerine söyledi. Turist kafilesinin özellikle tarihi konaklara hayran kaldıklarını dile getiren Özpınar, turist kafilesinin kendilerine ilerleyen dönemlerde bir daha gelmek istediklerini söylediğini belirtti.

Kafiledeki Rus asıllı turistlerden Güzel Bitsalva ve 9 yaşındaki kızı Fatma Bitsalva ise kente adeta hayran kaldıklarını belirttiler. Turist kafilesi Mevlevihane Müze Müdürü Hasan Özpınar ile birlikte tarihi konakların yer aldığı sokakları gezerek konakların geçmişi hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kafiledeki Rus turistlerin bol bol fotoğraf çektirmeleri ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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