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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım-GFE şubatta arttı
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    21.04.2020 - 10:41 | | AA

    Tarım-GFE şubatta arttı

    Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,97, bir önceki aya göre yüzde 0,47 arttı.

    Tarım-GFE şubatta arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE'yi açıkladı.

    Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,39 artış gösterdi.

    Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,84, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,77 artış görüldü.

    En fazla azalış gübre ve toprak geliştiricilerde

    Alt gruplarda yıllık en fazla azalış yüzde 1,55 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0,95 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 0,91 ile veteriner harcamalarında meydana geldi.

    Bu dönemde en fazla artış yüzde 9,74 ile hayvan yemi, yüzde 10,66 ile malzemeler ve yüzde 14,03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

    Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış yüzde 1,22 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,70 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,51 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda yaşandı.

    Söz konusu dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,88 ile makine bakım masrafları, yüzde 0,93 ile malzemeler ve yüzde 1,87 ile hayvan yemi oldu. 

    Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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