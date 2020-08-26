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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı
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    26.08.2020 - 11:14 | | AA

    Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, domates üreticisinin yanında olduklarını belirterek, "Salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında planlama yaparak ve piyasanın üzerinde fiyat vererek 85 bin ton domatesin alımına başladık." dedi.

    Tarım Kredi 85 bin ton salçalık domates alımına başladı

    Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredinin, 2020 yılı için belirlediği ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında, ülkenin farklı yörelerindeki çiftçilerle protokol imzalayıp sözleşmeli ekim yaptırdığını söyledi.

    Bu kapsamda salçalık domateslerin üretildiğini ifade eden Poyraz, alım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Domates üreticimizin yanındayız. Salçalık domates temini sağladığımız iştirakimiz Tarım Kredi Birlik AŞ iş birliğinde, Balıkesir'de 10 bin, İzmir'de 25 bin, Kayseri'de 5 bin, Sivas'ta 15 bin, Samsun'da 10 bin, Konya'da 20 bin ton salçalık domates alımı yapılacak. Böylece, salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında planlama yaparak ve piyasanın üzerinde fiyat vererek 85 bin ton domatesin alımına başladık."

    "Üreticimize fiyat avantajı sağladık"

    Üreticilerle yapılan sözleşmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Poyraz, piyasada salçalık domates fiyatlarının üretici açısından bu yıl düşük seyretmesine rağmen sözleşme taahhütlerinden taviz vermedikleri dile getirdi.

    Poyraz, "Tarım Kredi olarak üreticilerimizin ürettiği ürünlerin pazara arzını gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte, sözleşmeli domates üretiminde bu yıl Tarım Kredi ile sözleşme imzalayan üreticimize verdiğimiz fiyatlar piyasada sözleşmeli domates üretimi yapan diğer firmaların fiyatlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Üreticimize fiyat avantajı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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