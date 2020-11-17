Tarım Kredi'den üreticilere "tarım sigortası" çağrısı

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım sigortasının önemine dikkati çekti.

Üreticilerin, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak için ÇKS'ye kaydolması gerektiğini ifade eden Poyraz, olası risklerle karşılaşılmaması ve sıkıntı yaşanmaması için sigorta poliçesi son kabul tarihlerine ve ÇKS güncellemelerine azami özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Poyraz, geçmiş yıllardan farklı olarak "dolu paketi poliçesi" ve "don teminatlı poliçe" üretim tarihlerinin birlikte açılmış olması sebebiyle "meyve poliçeleri" için 2 Kasım itibarıyla "İsteğe Bağlı Don Teminatlı Poliçe" kesilebildiğini, bundan dolayı ocak ayının beklenmesine gerek kalmadığını bildirdi.

Doğal afetlere karşı devlet garantisi

Çiftçilerin, işletme varlıklarını Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) sigorta ettirmeleri halinde, Tarım Kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ait faizlerin yüzde 25'inden yüzde 100'üne kadar devlet tarafından ödendiği bilgisini veren Poyraz, üreticilerin indirimli faiz oranlarından faydalandığını dile getirdi.

Poyraz, şunları kaydetti:

"Örneğin, bir kooperatif ortağımız yüzde 50 indirimli 10 bin lira kredi kullandığı zaman bir yıl sonunda TARSİM'e sigorta ettirdiğinden 450 lira, yüzde 100 indirimli kredi kullandığında bir yıl sonunda TARSİM'e sigorta ettirdiğinden 900 lira daha az faiz ödeyecek. Ayrıca sel, don, dolu, yangın gibi afetlere karşı üreticilerimizin ürünleri devlet garantisinde sigortalanmaktadır. Bunun yanında, doğal afetler ve kuraklık sebebiyle borcunu ödeyemeyen ortaklarımızın kredi borçlarının ertelenmesinde de bu önemli. Yasal mevzuat gereğince yalnızca faiz indirimli kredi borçları ertelenebiliyor. Dolayısıyla üreticilerimizin tarımsal varlıklarının TARSİM'e sigorta ettirilmesi şartı, kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde de aranıyor. 2020-2021 üretim sezonu için bitkisel ürün sigortası yapılmasına 2 Kasım itibarıyla başlandı. Üreticilerimiz, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak için ÇKS'ye kayıtlarını en kısa zamanda yaptırmalı."

Yeni üretim sezonunun bereketli, bol ve hasarsız olmasını temennisinde bulunan Poyraz, şu bilgileri verdi:

"Üreticilerin, TARSİM kapsamında devlet destekli tarım sigortası yaptırabilmeleri ve düşük faizli tarımsal kredi desteğinden faydalanabilmeleri için bitkisel ürün sigortaları konusunda öncelikle ÇKS'ye, seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne, süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için Veteriner Bilgi Sistemi'ne, kümes hayvanları için Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine, su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne ve arıcılık sigortası için Veteriner Bilgi Sistemi ile Arıcılık Kayıt Sistemi'ne başvurarak, işletme kaydını yaptırması veya güncelleştirmesi gerekiyor."