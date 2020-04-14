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    14.04.2020 - 14:09 | | Foreks

    Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Kampanyada ikinci perde

    Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde COVİD-19 virüsüne karşı  sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının  ikincisi başlıyor. İkinci kampanya 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Türk Somonu satışlarında yapılacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Kampanyada ikinci perde

    Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü  tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli  beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin,  mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.

    İLK KAMPANYAYA İLGİ BÜYÜK OLDU

    Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla  bu hassas dönemde Türkiye'de balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla bir kampanya  başlatılmıştı. Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine  satıldığı ilk kampanya, halkımız tarafından yoğun ilgi görmüş ve  kampanya iki gün daha uzatılarak 5 güne çıkarılmıştı.

    İKİNCİ KAMPANYA 15-17 NİSAN ARASI TÜRK SOMONUNDA

    Şimdi ise yine üreticilerden ve vatandaşlardan gelen yoğun talep  üzerine ikinci kampanya başlatılacak. Üretici birlikleri ve perakende  satıcılar tarafından, 15-17 Nisan tarihlerinde başlatılacak ikinci  kampanya, tatlı sularımızda yumurtadan çıkıp belli bir büyüklüğe  gelince Karadeniz'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında  büyütülerek 3 kg üzerinde ağırlığa ulaşarak dünyada marka olmaya  başlayan, Türk Somonunda yapılacak.

    TEMİZLENMİŞ SOMON 31,90 TL'YE

    Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kampanya  kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balıklarının azami 31,90 TL,  dilimlenmiş somon balıklarının ise azami 39,90 TL'ye satışa sunulacağı  yönünde tavsiye kararı alındı.

    Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 200 kilo...Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, zabıta ekiplerince bir iş yerine yapılan denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirildi.
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