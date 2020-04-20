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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı, maske üretimine başladı
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    20.04.2020 - 09:58 |

    Tarım ve Orman Bakanlığı, maske üretimine başladı

    Koronavirüs’le mücadele tedbirleri kapsamında tüm imkanlarını seferber eden ve çok sayıda çalışma yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdi de maske üretimine başladı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, maske üretimine başladı

    Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na bağlı El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 – 3 bin adet maske dikiliyor.

    KOVİD-19 SALGININA KARŞI MASKE SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

    Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığının korunması için, Koronavirüs salgınıyla mücadelede çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışma ile el sanatları atölyelerinde kadınlarımız, salgınla mücadelede aranan standartlara uygun tıbbi koruyucu maske üretimine başladı.

    Kırsalda yaşayan çok sayıda kadına, gence, ihtiyaç sahibine eğitim vererek meslek sahibi olmalarını sağlayan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na bağlı El Sanatları Eğitim Merkezleri, şimdi de vatandaşımızın sağlığı için seferber oldu.

    Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve Sağlık İl Müdürlükleri’yle işbirliği yapılarak yürütülen çalışmanın hazırlıkları tamamlandı ve Sağlık il müdürlüklerinin maskeye uygun kumaş temini sağladığı çalışmada usta öğreticiler halk sağlığı için binlerce maske dikimine başladı.

    Bilecik, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Silifke ve Sivas’ta bulunan El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin arasında maske dikiliyor. 
    Halk sağlığının korunması için çalışan atölyelerde kısa sürede üretim kapasitesinin de artırılması amaçlanıyor.

     

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