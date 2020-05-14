Tarıma desteği 241 milyar lirayı aştı

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, bankanın tarım sektörü ve çiftçilere yönelik yürüttüğü çalışma ve uygulamalara dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın son 10 yılda doğrudan üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 241 milyar TL’yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 5 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 78’i Hazine ve Maliye Bakanlığımızın önemli miktarda faiz desteği verdiği kredilerden oluşuyor” dedi.

Ziraat Bankası için tarımın bugünümüz ve yarınlarımız için stratejik önemde milli bir mesele olduğunu ifade eden Pişmaf, “Bankamız tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde görmektedir. Bu nedenle, üreticilerimize verdiğimiz desteği, gerek kredi ve diğer bankacılık enstrümanları ile gerekse diğer alanlarda verdiğimiz hizmetlerle her geçen gün geliştirerek artırıyoruz” diye konuştu.

Tarım bankacılığı

Pişmaf, “2020 yılıyla birlikte, alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, tarımda, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eden ve üreticilerle yatırımcıların önlerini daha rahat görebilmelerine imkan sağlayan bir finansman programının uygulanmasına adım adım başladık” dedi.

Pişmaf, “Bu finansman programı ile ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin kullanılması, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması, tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulması, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘Faiz yükü kalktı’

Özellikle küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması ve bu üreticilerin daha sade bir süreç içerisinde kredi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, hayvancılık alanında 100 bin TL’ye, bitkisel üretim alanında ise 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını ifade eden Ferhat Pişmaf, “Diğer bir deyişle küçük aile işletmesi olarak tabir edilen üreticilerimizin bu sınırlar içerisinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmamaktadır. Bu vesileyle, yaşadığımız pandemi sürecinde de üretime hiç ara vermeyerek ülkemizin gıda güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, önümüzdeki hasat döneminin üreticilerimiz ve ülkemiz için bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum” dedi.