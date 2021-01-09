Tarımda Ar-Ge’ye 1 milyar lira

Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen, “Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı” etkinliğine katılan Pakdemirli, ülkeler arası mücadelenin su ve gıda gibi temel besin kaynaklarına göre yeniden şekillendiğini, bunun da ziraat fakültelerinin önemini bir kat daha artırdığını ifade etti.



Tarım konusunda diğer sektörlere de kaynak yaratacak bir politika benimsediklerini vurgulayan Pakdemirli, projeleri de üretici, devlet, üniversite ve özel sektör iş birliği ile yürütmeye özen gösterdiklerine işaret etti.



Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:



“Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en büyük geofit, yani yumrulu ve soğanlı bitkiler koleksiyonu bizim ülkemizde. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, Türkiye’nin katkısıyla devam ediyor. Dünyanın ilk çekirdeksiz limonunu da yine biz ürettik. Dünyanın sayılı büyük narenciye koleksiyonlarından biri bizim ülkemizde.”

Çiftçi nüfusunun gençleşmesi ve gençlerin dikkatini bu sektörlere çekmek için pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu kapsamda “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı” ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine toplam 1,4 milyar lira hibe desteği sağladıklarını belirtti.



AB destekli IPARD I programı kapsamında hayvancılık sektöründe 948, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 2 bin 617 gencin hibe aldığını anımsatan Pakdemirli, IPARD II programında ise başvuruda bulunan genç çiftçi sayısının 12 bin 741 olduğunu söyledi.