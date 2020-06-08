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    08.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tarımda büyük hedef

    Koronavirüsle mücadele sürecinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak için ülke çapında sözleşmeli tarım desteğini artırmayı hedefleyen Yıldız Holding, 2020 sonuna kadar sözleşmeli 175 bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton hammadde alımı gerçekleştirecek.

    Tarımda büyük hedef

     

    Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Salgın süreci, gıda zincirinin ve yerli üretimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Yıldız Holding olarak, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması her zaman birinci önceliğimiz oldu. Bu konuda en büyük destekçimiz ise elbette yerel üreticilerimiz. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz” dedi.

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