Tarımda büyük hedef

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Salgın süreci, gıda zincirinin ve yerli üretimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Yıldız Holding olarak, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması her zaman birinci önceliğimiz oldu. Bu konuda en büyük destekçimiz ise elbette yerel üreticilerimiz. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla çiftçiler, nakliye, tahmil tahliye ve depolama işçileri, kooperatif ve dernekler olmak üzere 500 binden fazla aileye katkı sağlıyoruz” dedi.