Tarımda taşkın riskine önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından taşkınların engellenmesi ve zararın asgariye indirilmesi için “seferberlik” ilan edildi. Bakan Pakdemirli, bu kapsamda Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi.

Dragline sallama ekskavatör kullanarak Seyhan Nehri’nde ıslah kazısı yapan Pakdemirli, şantiyedeki vincin operatör kabinine geçti. Havadan da projeleri denetleyen Pakdemirli, çalışmalar neticesinde Aşağı Seyhan Ovası’nda, taban suyu ve yüzey sularını deşarj eden toplam 2 bin kilometre uzunluğunda ana drenaj, yedek - tersiyer drenaj ve tahliye kanallarının temizlenmesi, Seyhan Nehri mansap yatağında toplam 60 kilometre yatak tanzimi yapılarak, iç seddinin yükseltilmesi hedeflendiğini kaydetti. Pakdemirli, Aşağı Seyhan Ovası’nda toplam 2 bin kilometre uzunluğunda 10 milyon metreküp rusubat temizliğinin planlandığını belirtti.