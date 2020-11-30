MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Tarımda taşkın riskine önlem
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Tarımda taşkın riskine önlem

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ile toplam 90 mahalle ve 1 milyon 552 bin  dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretimi taşkın risklerine karşı korumayı hedefliyoruz” dedi.

Tarımda taşkın riskine önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından taşkınların engellenmesi ve zararın asgariye indirilmesi için “seferberlik” ilan edildi. Bakan Pakdemirli, bu kapsamda Seyhan Nehri Toplu Makineli Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi.

Dragline sallama ekskavatör kullanarak Seyhan Nehri’nde ıslah kazısı yapan Pakdemirli, şantiyedeki vincin operatör kabinine geçti. Havadan da projeleri denetleyen Pakdemirli, çalışmalar neticesinde Aşağı Seyhan Ovası’nda, taban suyu ve yüzey sularını deşarj eden toplam 2 bin kilometre uzunluğunda ana drenaj, yedek - tersiyer drenaj ve tahliye kanallarının temizlenmesi, Seyhan Nehri mansap  yatağında toplam 60 kilometre yatak tanzimi yapılarak, iç seddinin yükseltilmesi  hedeflendiğini kaydetti. Pakdemirli, Aşağı Seyhan Ovası’nda toplam 2 bin kilometre uzunluğunda 10 milyon metreküp rusubat temizliğinin planlandığını belirtti.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber