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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarımda üretici fiyatları arttı
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    15.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tarımda üretici fiyatları arttı

    Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.38 arttı.

    Tarımda üretici fiyatları arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2.12 artış, balıkçılıkta yüzde 4.28, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.13 azalış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.84, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.15, çok yıllık bitkisel
    ürünlerde yüzde 5.74 artış görüldü.

    Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 19.96, kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 9.25 azalış oldu. Artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33.81 ile turunçgiller ve yüzde 26.35 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak belirlendi.

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