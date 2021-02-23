Tarlada erken uyarı tasarrufu artırdı

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Dijital Tarım Çözümü ile tarım sektöründe dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla verimli ve sürdürülebilir tarım yapılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytinliklerde bulunan 5 istasyondan alınan verilere ilişkin ilk yarı raporu paylaşıldı. Kurulmuş olan 5 dijital tarım istasyonu, Bursa’da bulunan 2.5 milyon zeytin ağacını kapsıyor. Takipler sonucu yılın ikinci yarısı için doğru zamanda ilaçlama ilanları verildi ve gereksiz ilaçlamanın önüne geçildi. 5 istasyon, ilk 6 ayda üreticiye 15 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağladı.

Dijital tarım kredisi

Silifke’deki 10 istasyonun verilerini kullanan Silifke Çilek Üreticileri Birliği’nin raporuna göre ise sadece çilek üretiminde 5 milyon TL tasarruf sağlandı. Dijital tarım istasyonlarını arazilerinde kurmak isteyen firmalar, Vodafone ve İş Bankası iş ortaklığı ile gerçekleştirilen projede İş Bankası’nın “Dijital Tarım Kredisi”nden de yararlanabiliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, verimli ve sürdürülebilir tarım için üreticilerin yanında olduklarını belirtti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağladıklarını kaydetti.