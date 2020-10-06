Tarlaya drone’la ilaç büyükbaşa e-küpe!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademik yılı açılışı ve ‘Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katılan Pakdemirli, Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında ayrılan tarım alanında drone uçurarak 20 dönümlük arazideki fidanları ilaçladı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve GTÜ’nün çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Pakdemirli, akıllı tarım uygulamaları sayesinde yüzde 20 oranında sebze üretimine katkı sağlanacağını vurguladı.

Pakdemirli, İstanbul’a çok yakın bir mesafede olduklarına işaret ederek, “İstanbul gibi mega kentlerin etrafında özellikle böyle dikey tarım üslerimizin olması bence çok yerinde. Bu konuda biz gerekli desteği ve katkıyı da sunmaya hazır olduğumuzu gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemize gerekse Gebze Teknik Üniversitemize bildirdik” dedi.

Kolay hastalık takibi

Drone uçuşuyla ilaçlama yaptıklarını, birkaç dakika içerisinde 20 dönüm kadar bir araziye ilaçlama yaptıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Drone ile özellikle bugün artık görüntü işleme teknolojilerinde çok iyi noktaya gelmiş durumdayız. Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitkilerin ne zaman hasta olduğunu, bitki hastalıklarında hastalıkların takibi, bunların tedavisi konusunda çok ciddi işler yapılabiliyor.”

Pakdemirli, iki büyük projelerinin olduğunu anlatarak, “Biri elektrikli traktör. Yakın zamanda seri üretim olacak ve çiftçiye gerçekten tarlada yüzde 80’e varan yakıt tasarrufu sağlayacak. İkinci projemiz ise hayvan sağlığı ve hayvan varlığını takip etmek vasıtasıyla dijital kulaklık. Her bir büyükbaş hayvanın kulağına bir e-küpe takılacak. 3-5 günde bir Türkiye’deki hem hayvan varlığında kızışma periyotlarını, verimliliklerini, bunların hepsini takip etme şansımız olacak” dedi.