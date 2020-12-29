Tasarım atölyeleri Türkiye’ye yayılıyor

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda hayata geçen Tasarım

Beceri Atölyesi 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.