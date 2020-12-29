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29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Tasarım atölyeleri Türkiye’ye yayılıyor

İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor.

Tasarım atölyeleri Türkiye’ye yayılıyor

 

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda hayata geçen Tasarım

Beceri Atölyesi 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.

Milliyet'te Gündem (29 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
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