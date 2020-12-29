29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tasarım atölyeleri Türkiye’ye yayılıyor
İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor.
2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda hayata geçen Tasarım
Beceri Atölyesi 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.