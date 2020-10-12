85,74BİST1.1660.00EURO9.330.47USD7.880.36ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    Haberler Ekonomi Haberleri Tasfiyelik araç ve eşyaya büyük ilgi
    ABONE OL
    12.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tasfiyelik araç ve eşyaya büyük ilgi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların açık artırma e - ihale yöntemiyle satışına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek koronavirüs salgını döneminde 2 ay ara verilmesine rağmen satışlardan elde edilen hasılatın, yılın 9 ayında yüzde 36 artışla 309 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

    Tasfiyelik araç ve eşyaya büyük ilgi

    Pekcan, AA’ya yaptığı açıklamada, sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olduğunu dile getirdi.

    Araçtan kol saatine

    Pekcan, bu sistem sayesinde tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yerine “açık artırma e - ihale” yöntemiyle gerçekleştirdiklerine işaret ederek “2019 yılının sonunda 755 bin olan e-ihale sistemine üye sayısı, bu yılın eylül sonu itibarıyla 960 bine ulaştı” bilgisini verdi.

    Söz konusu satışların e - ihale üzerinden “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devletten yapıldığını aktaran Pekcan, e - ihale sistemiyle gerçekleştirilen satışlardan 2019 yılında 374 milyon liralık hasılat elde edildiğini bildirdi.

    Sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, sanayi ürünleri, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının satışa çıkarıldığını belirten Pekcan, vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğini söyledi. Pekcan, bu dönemde 3 bin 736 araç satışı ve 3 bin 379 grup eşya satışı yapıldığı bilgisini vererek, “Pandemi nedeniyle 2 ay e - ihale sistemimizin kapalı olmasına rağmen araç satışlarından elde edilen hasılat yüzde 44 artış gösterdi. Aynı dönemde eşya satışlarında yüzde 32’lik hasılat artışı kaydedildi” dedi.

    Pekcan, yılın 9 aylık döneminde toplamda 15 milyon liralık cep telefonu, 10 milyon liralık giyim eşyası ve kumaş, 5 milyon liralık kol saati ve 5 milyon liralık oto parçası satışının ön plana çıktığını kaydetti.

    Azerbaycan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajErmenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Ege Denizi'nde peş peşe şiddetli depremler

    Son dakika: Ege Denizi'nde peş peşe şiddetli depremler

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! Muğla ve çevresinde hissedildi

    Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! Muğla ve çevresinde hissedildi

    Sıradaki Haber