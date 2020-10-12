Tasfiyelik araç ve eşyaya büyük ilgi

Pekcan, AA’ya yaptığı açıklamada, sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olduğunu dile getirdi.

Araçtan kol saatine

Pekcan, bu sistem sayesinde tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yerine “açık artırma e - ihale” yöntemiyle gerçekleştirdiklerine işaret ederek “2019 yılının sonunda 755 bin olan e-ihale sistemine üye sayısı, bu yılın eylül sonu itibarıyla 960 bine ulaştı” bilgisini verdi.

Söz konusu satışların e - ihale üzerinden “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devletten yapıldığını aktaran Pekcan, e - ihale sistemiyle gerçekleştirilen satışlardan 2019 yılında 374 milyon liralık hasılat elde edildiğini bildirdi.

Sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, sanayi ürünleri, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının satışa çıkarıldığını belirten Pekcan, vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğini söyledi. Pekcan, bu dönemde 3 bin 736 araç satışı ve 3 bin 379 grup eşya satışı yapıldığı bilgisini vererek, “Pandemi nedeniyle 2 ay e - ihale sistemimizin kapalı olmasına rağmen araç satışlarından elde edilen hasılat yüzde 44 artış gösterdi. Aynı dönemde eşya satışlarında yüzde 32’lik hasılat artışı kaydedildi” dedi.

Pekcan, yılın 9 aylık döneminde toplamda 15 milyon liralık cep telefonu, 10 milyon liralık giyim eşyası ve kumaş, 5 milyon liralık kol saati ve 5 milyon liralık oto parçası satışının ön plana çıktığını kaydetti.