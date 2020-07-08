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    HaberlerEkonomi Haberleri Taşköprü sarımsağı tezgahlardaki yerini aldı
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    08.07.2020 - 15:59 | | AA

    Taşköprü sarımsağı tezgahlardaki yerini aldı

    Kastamonu'da, yeni mahsul Taşköprü sarımsağının satışının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

    Taşköprü sarımsağı tezgahlardaki yerini aldı

    Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçedeki sarımsak pazarında düzenlenen törende, Taşköprü sarımsağının bilinirliğini artırma yönündeki çalışmalarının süreceğini söyledi.

    Birçok yerde menşei farklı olmasına rağmen Taşköprü sarımsağı adı altında satış yapıldığını belirten Çatal, "Bizim sarımsağımız temmuzun ilk haftası çıkar. Bu sarımsak bizim, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği. 50-100 çiftçimizin yaptığı 4 bin üreticimize mal oluyor. Sattığınız sarımsakların menşelerini yazın. Beyaz altını koruyacağız." dedi.

    Törende Taşköprü Müftüsü Hasan Yozgat dua etti, ardından sarımsak satışına başlandı.

    Yeni mahsul sarımsağın kilogram fiyatı pazarda 15 ile 17 lira arasında değişiyor.

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