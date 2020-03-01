BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Taşköprü sarımsağında kilogram fiyatı 5 lira arttı
    ABONE OL
    01.03.2020 - 11:47 | | AA

    Taşköprü sarımsağında kilogram fiyatı 5 lira arttı

    Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatındaki artışa ilişkin, "Geçen yıl ekim ayından sonra kilogram fiyatı 15 ila 35 lira arasında kaldı. Şu anda ise fiyatlar biraz daha yükselerek 20 ila 40 lira arasında seyrediyor." dedi.

    Taşköprü sarımsağında kilogram fiyatı 5 lira arttı

    Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.

    Bölgede "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağında rekolte, 2018 ve 2019'da 25 bin ton dolayında gerçekleşirken, hasat sonrası fiyatta yaşanan artış üreticiyi sevindiriyor.

    Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur, AA muhabirine, sarımsağın ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretildiğini söyledi.

    Sarımsak fiyatlarının geçen yıl hasadın ardından ekim ayına kadar sürekli yükseldiğini, ardından belirli bir yerde sabitlendiğini anlatan Butur, "Geçen yıl ekim ayından sonra kilogram fiyatı 15 ila 35 lira arasında kaldı. Şu anda ise fiyatlar biraz daha yükselerek 20 ila 40 lira arasında seyrediyor. Bu artış çok fazla değil. Dünyada gelişen olaylar da mutlaka etki yaptı. Çin'deki virüs kaynaklı etkinin olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

    Sarımsakta el emeğinin fazla olduğunu, bunun da maliyeti yükselttiğini vurgulayan Butur, yeni ürünlerin hasadına kadar sarımsak fiyatının bu seviyede seyredeceğini öngördüklerini belirtti.

    Çiftçiler, bu yıl sarımsağın, fiyatıyla yüzlerini güldürmesini bekliyor

    Sarımsak üreticisi Metin Özbay da 2019 yılında dolu nedeniyle rekolte kaybı yaşadıklarını hatırlattı. Fiyat artışının rekolteyle ilgili olduğunu dile getiren Özbay, "Sarımsak dikim zamanının gelmesi ve Çin'deki virüsten dolayı fiyatlarda artış oldu. Sarımsağın toptan fiyatı, iriliğine göre 40 liraya kadar ulaşıyor. Bizim sarımsağımızın 100 gramı diğer sarımsakların 1 kilosuna bedel." diye konuştu.

    Sarımsak üreticisi Lütfiye Acar ise sarımsağın çok zahmetli bir ürün olduğuna işaret ederek, bu yıl fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürmesini beklediklerini kaydetti.

    Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

    Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    300 ameliyat sonra su içti

    300 ameliyat sonra su içti

    Sıradaki Haber