Taşköprü sarımsağında kilogram fiyatı 5 lira arttı

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.

Bölgede "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağında rekolte, 2018 ve 2019'da 25 bin ton dolayında gerçekleşirken, hasat sonrası fiyatta yaşanan artış üreticiyi sevindiriyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur, AA muhabirine, sarımsağın ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretildiğini söyledi.

Sarımsak fiyatlarının geçen yıl hasadın ardından ekim ayına kadar sürekli yükseldiğini, ardından belirli bir yerde sabitlendiğini anlatan Butur, "Geçen yıl ekim ayından sonra kilogram fiyatı 15 ila 35 lira arasında kaldı. Şu anda ise fiyatlar biraz daha yükselerek 20 ila 40 lira arasında seyrediyor. Bu artış çok fazla değil. Dünyada gelişen olaylar da mutlaka etki yaptı. Çin'deki virüs kaynaklı etkinin olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sarımsakta el emeğinin fazla olduğunu, bunun da maliyeti yükselttiğini vurgulayan Butur, yeni ürünlerin hasadına kadar sarımsak fiyatının bu seviyede seyredeceğini öngördüklerini belirtti.

Çiftçiler, bu yıl sarımsağın, fiyatıyla yüzlerini güldürmesini bekliyor

Sarımsak üreticisi Metin Özbay da 2019 yılında dolu nedeniyle rekolte kaybı yaşadıklarını hatırlattı. Fiyat artışının rekolteyle ilgili olduğunu dile getiren Özbay, "Sarımsak dikim zamanının gelmesi ve Çin'deki virüsten dolayı fiyatlarda artış oldu. Sarımsağın toptan fiyatı, iriliğine göre 40 liraya kadar ulaşıyor. Bizim sarımsağımızın 100 gramı diğer sarımsakların 1 kilosuna bedel." diye konuştu.

Sarımsak üreticisi Lütfiye Acar ise sarımsağın çok zahmetli bir ürün olduğuna işaret ederek, bu yıl fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürmesini beklediklerini kaydetti.