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    HaberlerEkonomi Haberleri Tatil için ‘bekle-gör’
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    06.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tatil için ‘bekle-gör’

    Geleneksel araştırma yöntemlerini yeni nesil teknolojilerle harmanlayan CURIOCITY Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, iş ortağı Diyalog Araştırma ile Türkiye'nin Kovid-19'la sınavını anlamak için dördüncü araştırmasını tamamladı.

    Tatil için ‘bekle-gör’

    1 Haziran itibariyle karantina iş dünyası ve halkın yüzde 60’ını oluşturan 19 - 64 yaş arası 50 milyon için kalktı. Araştırmaya katılanların yüzde 62'si haziran ayının tatil için çok erken olduğunu söylüyor, yüzde 29 ise ayın başlarında beklemekten yana. Yüzde 75 yurt dışına seyahat için haziranı çok erken buluyor, yüzde 18 beklenip gözlem yapılmasından yana. Yüzde 44 haziran ayının alışveriş, dükkan gezme kalabalığına girmek için çok erken olduğunu belirtirken yüzde 59 haziranı AVM’ye gitmek için çok erken buluyor. Yüzde 9 restoranlara hemen gidebileceğini belirtiyor, yüzde 56 için ise haziran restorana gitmek için erken.

    Yüzde 8 spor salonuna hemen başlamayı planlıyor, yüzde 28 ise ay içinde gidişatı gözlemlemekten yana. Yüzde 64 ise haziranın spor salonuna gitmek için çok erken olduğunu söylüyor.

    Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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