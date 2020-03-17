Önceden belirlenen seyahatlerin ve paket turların iptalleri arka arkaya gelirken acenteler farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan ‘Tatilinden Vazgeçme Ertele’ isimli kampanya ile turizmciler sosyal medya hesapları üzerinden tüketiciyi tatil planlarından vazgeçmemeye ancak ertelemeye yönlendiriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ‘hayallerinden vazgeçme ertele’, ‘tatilinden vazgeçme ertele’ ve ‘vazgeçme ertele’ etiketleri kullanılıyor.