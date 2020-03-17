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    HaberlerEkonomi Haberleri Tatilinden vazgeçme ertele!
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    17.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tatilinden vazgeçme ertele!

    Yeni tip koronavirs salgını tüm dünyada özellikle turizm sektörü üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

    Tatilinden vazgeçme ertele!

    Önceden belirlenen seyahatlerin ve paket turların iptalleri arka arkaya gelirken acenteler farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan ‘Tatilinden Vazgeçme Ertele’ isimli kampanya ile turizmciler sosyal medya hesapları üzerinden tüketiciyi tatil planlarından vazgeçmemeye ancak ertelemeye yönlendiriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ‘hayallerinden vazgeçme ertele’, ‘tatilinden vazgeçme ertele’ ve ‘vazgeçme ertele’ etiketleri kullanılıyor.

    00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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