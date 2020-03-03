03.03.2020 - 10:27 |
TAV, Washington Dulles Havalimanı'nda yolcu salonu işletecek
TAV, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni yolcu salonu işletme hakkı imtiyazını aldı.
TAV Havalimanları'nın bağlı ortaklığı TAV İşletme Hizmetleri, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni yolcu salonu işletme hakkı imtiyazını aldı.
TAV'dan KAP'a yapılan açıklamada, "TAV İşletme Hizmetleri A.Ş'ne yerel otorite Metropolitan Washington Airports Authority tarafından, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni yolcu salonu işletme hakkı imtiyazı verilmiştir" denildi.