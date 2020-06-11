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    HaberlerEkonomi Haberleri Tavuk eti üretimi arttı
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    11.06.2020 - 10:05 | | İHA

    Tavuk eti üretimi arttı

    Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 4,7 arttı.

    Tavuk eti üretimi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 187 bin 459 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 4,7 arttı. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,9, hindi eti üretimi ise yüzde 12,2 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 7,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,4 artarken, hindi eti üretimi yüzde 1,3 azaldı.

    Nisan ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 3,5 azalarak 106 milyon 438 bin adet oldu.Söz konusu ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 azalarak 1,6 milyar adet oldu.Aynı dönemde bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 21,3 azalarak 4 bin 5 ton olarak gerçekleşti

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