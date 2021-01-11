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11.01.2021 - 10:20 | | AA

Tavuk eti üretimi Kasım ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 169 bin 903 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretimi Kasım ayında arttı

Kasım ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 1,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 artarken, hindi eti üretimi yüzde 13,6 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,02 artarken, hindi eti üretimi yüzde 0,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.

Kasım ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,5 azalarak 169 bin 903 ton olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,6 azalarak 95 milyon 225 bin adet oldu. Kasım ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,9 azalarak 1,7 milyar adet oldu.

Kasım ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 10,1 artarak 4 bin 587 ton olarak gerçekleşti.

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