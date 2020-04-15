TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak

TBB'den yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı:

"Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazetede, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanundan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir."