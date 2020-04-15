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    HaberlerEkonomi Haberleri TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak
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    15.04.2020 - 11:40 | | AA

    TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarının kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını anımsattı.

    TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak

    TBB'den yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı:

    "Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazetede, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanundan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir."

    Hatay'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiHatay'da saat 10.40'TA 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay ve Adana'da hissedildi. Öte yandan saat 11.18'de de 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği açıklandı.
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