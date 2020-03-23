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    23.03.2020 - 08:35 | | DHA

    TBB'den önemli corona kararı! 6 banka mesai saatini değiştirdi

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi. Buna göre; Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

    TBB'den önemli corona kararı! 6 banka mesai saatini değiştirdi

    TBB'den bankalara gönderilen yazıda, müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri önerisinin "12.00-17.00 olarak  belirlendiği" belirtildi.

    Dileyen bankaların çalışma ve müşteri kabul saatlerini "esnek olarak" belirleyebilecekleri de belirtilen TBB kararında, banka müşterilerinin, "işlemlerinde dijital kanalları kullanmalarının salgınla mücadeleye çok önemli destek olacağı" da vurgulandı.

    TBB'nin önerisinden sonra çok sayıda bankanın müşterilerine yolladıkları bilgilendirme notlarında, mesai saatlerinin "12.00-17.00" olarak belirlendiği belirtildi.

    İŞTE MESAİ SAATLERİNİ DEĞİŞTİREN BANKALAR

    Buna göre Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

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