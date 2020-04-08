TBB'den sevindiren açıklama! Azaldı...

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Şubat ayında azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 gerileyerek 247 bin kişi oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 oranında azalarak 71 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 31 oranında azalarak 73 bin kişi oldu.