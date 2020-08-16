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    HaberlerEkonomi Haberleri TBMM personel alacak! İşte başvuru şartları...
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    16.08.2020 - 10:08 |

    TBMM personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına personel alımı gerçekleştiriyor. Alım ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    TBMM personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacak. 

    İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

    Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacak.

    Başvurular 12 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 25 Ağustos 2020 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.

     

     

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