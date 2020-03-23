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    23.03.2020 - 15:03 | | DHA

    TBMM'de görüşülen kanun teklifinde 'Corona' düzenlemesi

    TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifine, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni maddeler ekleneceği öğrenildi. Buna göre; kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.

    TBMM'de görüşülen kanun teklifinde 'Corona' düzenlemesi

    TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yarın devam edilecek. Teklife, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni maddelerin ekleneceği belirtildi. AK Parti'nin, muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler sonunda, kanun teklifine eklenecek maddeler arasında, kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme yer alacak. Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

    HUKUKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.

    Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.

    Corona virüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi!Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip corona virüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.
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