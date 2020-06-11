TCDD ilan yayınladı! Makinist alınacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist (yardımcı makinist) pozisyonuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında 79 personel alacak.

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Giriş sınavına başvuracak adaylar, istenilen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırabilecek.