TCMB Başkanı Ağbal'dan MÜSİAD'a ziyaret

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaan, görüşmede ekonomideki son gelişmelerin değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ile bir araya gelerek, ekonomideki son gelişmeleri istişare ettik, #kalıcıfiyatistikrarı için önerilerimizi paylaştık. MÜSİAD olarak 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi ile üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

MÜSİAD da ziyarete ilişkin olarak Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ve YK Üyelerimiz, Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ve ekibiyle genel merkezimizde bir araya geldi. Görüşmede #kalıcıfiyatistikrarı ve ekonomik gelişmelere yönelik istişarelerde bulunuldu, talep ve öneriler paylaşıldı."