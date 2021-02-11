MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri TCMB Başkanı Ağbal'dan MÜSİAD'a ziyaret
ABONE OL
11.02.2021 - 16:34 | | AA

TCMB Başkanı Ağbal'dan MÜSİAD'a ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

TCMB Başkanı Ağbal'dan MÜSİAD'a ziyaret

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaan, görüşmede ekonomideki son gelişmelerin değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ile bir araya gelerek, ekonomideki son gelişmeleri istişare ettik, #kalıcıfiyatistikrarı için önerilerimizi paylaştık. MÜSİAD olarak 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi ile üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

MÜSİAD da ziyarete ilişkin olarak Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ve YK Üyelerimiz, Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ve ekibiyle genel merkezimizde bir araya geldi. Görüşmede #kalıcıfiyatistikrarı ve ekonomik gelişmelere yönelik istişarelerde bulunuldu, talep ve öneriler paylaşıldı."

Çanakkale'de 24 kişi ve 220 aracın olduğu Ro-Ro gemisinde yangınEge Denizi'nde Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na doğru hareket eden Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. 220 araç ve 24 kişinin bulunduğu gemiye iki yönünden müdahale ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Helikopter desteği istendi

Son dakika... İstanbul'da orman yangını! Helikopter desteği istendi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika... Bahçelievler'de 14. katlı binada patlama

Son dakika... Bahçelievler'de 14. katlı binada patlama

Sıradaki Haber