31.08.2020 - 16:08 |
TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında Mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Erdoğan yaptığı kısa açıklamada, "Konuşmamda esnafımızda bazı müjdeler vereceğim." dedi.