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20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

TCMB reeskont faizini yeniden düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16.75 olarak tespit edildiği bildirildi.

TCMB reeskont faizini yeniden düzenledi

Düzenleme, TCMB’nin dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinde yer aldı. Tebliğde, belirlenen bu oranların dün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

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