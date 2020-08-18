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    HaberlerEkonomi Haberleri TCMB repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu
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    18.08.2020 - 17:20 | | DHA

    TCMB repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu

    Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.

    TCMB repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu

    TCMB düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar TL fonlama sağladı. Geneneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor.

    TCMB bugün yaptığı başka bir açıklamayla, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

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